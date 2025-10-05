Nepal'de sel felaketi: En az 22 ölü

Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.



Yetkililer, şiddetli yağışların sebep olduğu sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin kaybolduğunu açıkladı.



Yoğun yağış nedeniyle ülkedeki iç hat uçuşlarının durdurulduğunu kaydeden yetkililer, başkent Katmandu'yu diğer bölgelere bağlayan ana yolların bir kısmının da heyelan tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığını bildirdi.



ULUSAL TATİL İLAN EDİLMİŞTİ



Nepal hükümeti, 4-6 Ekim'de ülkenin doğu ve orta kesimleri için "şiddetli yağış uyarısı" vererek, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.



Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.