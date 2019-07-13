Yetkililer, yoğun yağışların ülkenin orta ve doğu bölgelerinde su baskınlarına, ölümlere ve yıkıma neden olduğunu belirtti.



Şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, 10 kişinin yaralandığını, 10 kişinin de kaybolduğunu kaydetti.



Polis, yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarının ardından kendisinden haber alınamayan kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Ülkenin farklı kesimlerinden yaklaşık 50 kişi kurtarıldı." dedi.



Sel ya da toprak kaymaları nedeniyle pek çok yol kapanırken, yüzlerce kişi yollarda mahsur kaldı.



Afet yönetim ekiplerince yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarından etkilenen halk için helikopterlerin hazırda beklediği ifade edildi.

