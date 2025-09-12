Nepal’de söz Z kuşağında: İlk kadın başbakan geliyor

Nepal'de başkent Katmandu sokakları gençlerin öfkesiyle sarsılıyor. Geçtiğimiz hafta hükümetin Facebook, WhatsApp, Messenger ve Instagram dahil 26 sosyal medya platformunu kapatma kararı, öfkeyi doruğa çıkardı.

9 Eylül’de Başbakan Sharma Oli istifa etti ancak tansiyon düşmedi. Hükümet binaları ve turizm merkezleri ateşe verildi. Bazı siyasi liderlerin evleri de hedef oldu.

Ülke genelindeki çok sayıda cezaevinden kaos sırasında kaçan 12 bin 500'den fazla mahkum hala firarda.

GEÇİCİ HÜKÜMET NASIL KURULACAK?

Gençlik temsilcileri şu anda Cumhurbaşkanı ve Nepal Ordusu ile masada.

Sosyal medya üzerinden 3 bin 200 genç, hangi isimlerin görüşmelere katılacağı ve hangi konuların öne çıkarılacağı üzerine tartışıyor.

Newsweek'e konuşan 28 yaşındaki hukukçu Bikash Singh, “Gençler en az yüzde 10–15 oranında parlamentoda veya geçici hükümette temsil istiyor. Taleplerimiz seçimlere kadar güvence altına alınmalı." dedi.

Nepal Anayasası’nın 2015 tarihli hükümleri geçici hükümet konusunda net bir yol göstermediği için anayasa hukukçuları çözüm arıyor.

ÜLKENİN İLK KADIN BAŞBAKANI OLACAK

Nepal Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, hükümeti devirmek için devam eden Z Kuşağı protestoları sırasında en az 51 kişi hayatını kaybetti, bin 368 kişi de yaralandı.



Z kuşağı, eski Yargıtay Başkanı Sushila Karki'nin ismini yeni başbakanlık görevi için önerdi. Katmandu Büyükşehir Belediye Başkanı Balendra Shah 'Balen' de Karki'ye desteğini dile getirerek, onun Z Kuşağı hareketinin muhtemel adayı olarak konumunu güçlendirdi.



Onaylanması halinde Karki, Nepal'in ilk kadın başbakanı olacak.