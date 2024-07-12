Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 63 kayıp

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepal'in Chitwan bölgesinde aynı nehirde iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucunda iki otobüs toprak kaymasına bağlı olarak nehre düştü ve 63 kişi kayboldu.

Yerel yetkililerden Indradev Yadav, başkent Katmandu'dan Gaur'a giden ve 41 kişinin bulunduğu otobüsün toprak kayması sonucunda nehre yuvarlandığını, 3 kişinin otobüsten atlayarak kurtulduğunu bildirdi.



Yadav, Katmandu'ya doğru seyir halindeki 24 kişilik bir başka otobüsün de aynı sebeple nehre yuvarlandığını, kaybolan toplam 62 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.



Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek kayıp yolcuların bulunması için ilgili kurumlara talimat verdiğini bildirdi.

EVLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Şiddetli yağış nedeniyle başkent Katmandu'nun 150 kilometre batısındaki Kaski bölgesinde de toprak kayması yaşandı, bazı evler yıkıldı.

Bölge polisinden Basant Kumar Sharma, 3 farklı noktada 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşanan felaketlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek etkili arama-kurtarma operasyonları yürütülmesi talimatı verdi.

Nepal'de Haziran ortasından bu yana meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde en az 91 kişi yaşamını yitirdi.