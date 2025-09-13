Nepal'de yeni başbakan göreve başladı: Gençler Discord üzerinden seçti

Nepal’de sosyal medya yasakları ve hayat pahalılığına karşı başlayan protestolarda mevcut hükümet devrildi. Eylemlere önderlik eden sivil toplum kuruluşları ise, yeni başbakanı Discord toplantısında belirledi.

Nepal'de eski başbakan KP Sharma Oli, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Twitter gibi platformları yasaklamaya kalkışınca ülke genelinde protestolar patlak vermiş ve Oli başta olmak üzere hükümet yetkilileri istifa etmişti.

GENÇLER DİSCORD'DA TOPLANDI

Ordunun sıkı önlemlerine rağmen, gençler Hami Nepal adlı sivil grubun kurduğu Discord sunucusunda toplandı. 100 bini aşkın katılımcı, adaylarla çevrimiçi görüşmeler yaptı ve oylama sonucunda yolsuzluk karşıtı kimliğiyle tanınan eski başyargıç Sushila Karki’yi geçici başbakan olarak seçti.