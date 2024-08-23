Nepal'de yolcu otobüse nehire düştü: 27 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in Tanahun bölgesinde bir yolcu otobüsü Marsyangdi Nehri'ne düştü. Kazada 27 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de yolcu otobüse nehire düştü: 27 kişi hayatını kaybetti

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 43 yolcunun bulunduğu Hindistan plakalı yolcu otobüsünün 'in Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya gittiği belirtildi.

Açıklamada, otobüsün Tanahun bölgesindeki Marsyangdi Nehri'ne düşmesi sonucu 27 yolcunun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kazada yaralanan 16 kişinin yakındaki hastanelere sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yolcuların tamamının Hindistan vatandaşı olduğu aktarıldı.

Hindistan'ın Katmandu Büyükelçiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, nehre düşen otobüste sadece Hint vatandaşlarının bulunduğu doğrulanarak yardım çalışmaları için yerel yetkilerle işbirliği halinde olunduğu belirtildi.

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