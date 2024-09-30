Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 151'e yükseldi

Güney Asya ülkesi Nepal'de geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini açıklayarak, 56 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.