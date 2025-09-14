Nepal'in geçici başbakanından açıklama: Hizmet için geldim, 6 ay sonra gideceğim

Nepal’de geçici başbakanlık görevini üstlenen Sushila Karki, halka seslenerek görevi isteyerek değil, halkın talebi üzerine kabul ettiğini söyledi.

Karki, “Sokaklardan ‘Sushila Karki gelsin’ sesleri yükseldi. Bu yüzden sorumluluk almaya mecbur kaldım. Amacımız iktidarı tatmak değil, ülkeye hizmet etmektir. En fazla altı ay görevde kalacağız, ardından görevi yeni hükümete devredeceğiz" açıklamasında bulundu.

EYLEMLERDE HAYATINI KAYBEDENLER "ŞEHİT" İLAN EDİLDİ

Karki, 8 Eylül’de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için hükümetin “şehit” kararı aldığını duyurdu ve ailelere bir milyon rupi (yaklaşık 460 bin TL) tazminat ödeneceğini, yaralıların da destekleneceğini açıkladı.

Karki ayrıca, yaşamını yitirenlerin defin ve nakil masraflarının devlet tarafından karşılanacağını, kalıcı sakatlık yaşayanların ise tedavi giderlerinin hükümetçe üstlenileceğini belirtti.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK"

Ülkede yaşanan şiddet dalgasını “tarihi bir travma” olarak nitelendiren Karki, olayların planlı bir komplo olduğunu düşündüğünü söyledi ve “Hayati kurumlarımız hedef alındı, bu bir rastlantı değil. Soruşturma yapılacak ve sorumlular cezalandırılacak” ifadelerini kullandı.



NEPAL'DE PROTESTOLAR

Nepal’de son haftalarda hükümetin sosyal medya platformlarını yasaklama girişimi üzerine başlayan öğrenci ve gençlik hareketleri kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Monarşi yanlısı güçlerin de bulunduğu gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda ölümler yaşanması üzerine dönemin hükümeti devrilmiş, geçici bir yönetim kurulması için ülkenin eski baş yargıcı Sushila Karki, Discord platformunda bir araya gelen gençlerin tercihi üzerine başbakanlık görevine getirilmişti.