Nepal'in ilk kadın başbakanı görevde: 5 günlük kaos bitti mi?

Marketler, alışveriş merkezleri ve dükkanlar yeniden açılırken, cadde ve sokaklarda trafik akışı normale döndü. Protestolar sırasında zarar gören devlet binalarında ise temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Nepal Ordusu sözcüsü, başkent Katmandu'da ve diğer bölgelerde artık herhangi bir yasak bulunmadığını duyurdu.

ÜLKENİN İLK KADIN BAŞBAKANI



Yerine atanan eski Yargıtay Başkanı Sushila Karki, Nepal’in ilk kadın başbakanı oldu. Karki, ülkeyi mart ayında seçimlere götürmek üzere altı ay boyunca geçici hükümeti yönetecek.

HAPİSHANELERDEN KAÇAN MAHKUMLARA NE OLDU?



Nepal Polisi, kaçan mahkumların tam sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak konuya yakın kaynaklar, bu sayının 7 bin ila 12 binarasında olduğunu söylüyor.



Nepal ordusundan bir yetkili, "Asıl endişe protestocular değil, polis karakollarından silah ve mühimmat çalanlar. Bir diğer endişe ise hapishanelerden kaçan tutuklular. Siviller, tüm silahlar ele geçirilene veya sert mizaçlı tutuklular tekrar hapishaneye girene kadar geceleyin hareket etmemelidir" dedi.

24 SAAT SÜRE VERİLDİ



Katmandu'daki Nakku Hapishanesi yetkilileri, cuma günü 600'den fazla mahkumun teslim olması çağrısında bulunan bir açıklama yayınladı. Yönetim, mahkumların önümüzdeki 24 saat içinde teslim olmaları halinde herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti.



Hapishaneden kaçışlar sadece Katmandu'da değil, birçok bölgede gerçekleşti.

NE OLMUŞTU?



Pazartesi günü Katmandu'da 26 sosyal medya platformunun yasaklanması nedeniyle başlayan sokak gösterileri, kısa sürede şiddetli olaylara dönüştü. Öfkeli protestocular hükümet binalarını ve siyasetçileri hedef aldı.



Yasak kaldırılmış olsa da, daha geniş çaplı şikayetler nedeniyle huzursuzluk devam etti. Protestolar, eski başbakan KP Sharma Oli'nin Salı günü istifa etmesine ve resmi konutundan kaçmasına neden oldu.



Nepal ordusu salı gecesi başkentin kontrolünü ele geçirdi ve protestocular, ordu ve cumhurbaşkanı arasında geçici bir hükümet kurulması için görüşmelere başladı.