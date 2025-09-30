Nepal'in yaşayan tanrıçası iki yaşındaki çocuk oldu

Nepal’in başkenti Katmandu’da iki yaşındaki Aryatara Shakya, ülkenin en önemli dini geleneklerinden biri olan Kumari merasiminde “yaşayan tanrıça” ilan edildi.

2 yaş 8 aylık Shakya, ergenliğe giren eski Kumari Trishna Shakya’nın yerine geçti.

KUMARİ İNANCI NEDİR?



Kumari inancı, Katmandu vadisinin yerli halkı Newar topluluğuna ait Shakya klanından seçilen kız çocuklarına dayanıyor.

Adaylar 2 ile 4 yaş arasında belirleniyor ve “kusursuz cilt, göz, diş ve saç” gibi özellikler aranıyor. Ayrıca karanlıktan korkmamaları gerekiyor.

FESTİVAL VE RİTÜELLERE KATILACAK



Dashain festivalinin sekizinci gününde ailesi tarafından evinden alınarak törenle tapınak sarayına götürülen yeni Kumari, bundan sonraki yıllarda festival ve ritüellerde tanrıça olarak halkın karşısına çıkacak.

İnananlar, küçük kızın ayaklarına dokunarak saygılarını sundu ve çiçekler bıraktı.

KIRMIZI KIYAFETLER, TOPUZ SAÇ VE ÜÇÜNCÜ GÖZ



Kumari geleneksel olarak kırmızı kıyafetler giyiyor, saçlarını topuz yapıyor ve alnına “üçüncü göz” işareti çiziliyor.

Nepal’de hem Hindular hem de Budistler için kutsal sayılan bu inanç, ülkenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak sürdürülüyor.



Aryatara Shakya’nın babası Ananta Shakya, “Dün sadece kızımızdı, bugün bir tanrıça oldu” diyerek gururunu dile getirdi.

Annesinin hamileliği sırasında gördüğü “tanrıça” rüyası ise aileye göre bu seçimin bir işaretiydi.



ESKİ KUMARİLERE MAAŞ BAĞLANIYOR

Eski Kumari Trishna Shakya, 2017’den bu yana sürdürdüğü görevi tamamlayarak ailesiyle birlikte saraydan ayrıldı.

Nepal hükümeti, yaşamları boyunca toplumda özel bir konuma sahip olan eski Kumarilere aylık yaklaşık 110 dolar emekli maaşı da bağlıyor.



Ancak Kumari’lerin hayatı kısıtlı: Saraydan nadiren dışarı çıkabiliyor, sadece özel günlerde halkın önüne çıkıyorlar.