Nesli 10 bin yıl önce tükenmişti: Ulukurtlar hayata döndürüldü!

Kayıp türleri geri getirmeyi amaçlayan şirkete göre, soyu tükenmiş ulukurtlara benzeyebilecek genetiği değiştirilmiş üç kurt, ABD'de açıklanmayan güvenli bir yerde yaşıyor.



Colossal Biosciences araştırmacılarının bildirdiğine göre, yaşları 3 ile altı ay arasında değişen kurt yavrularının uzun beyaz tüyleri, kaslı çeneleri ve şimdiden yaklaşık 80 kilo ağırlıkları var. Olgunlaştıklarında 140 kiloya kadar çıkmaları bekleniyor.



Soyları 10 bin yıldan daha uzun bir süre önce tükenen ulukurtlar, günümüzde yaşayan en yakın akrabaları olan gri kurtlardan çok daha büyük.



Bağımsız bilim insanları, bu son çabanın ulukurtların yakın zamanda Kuzey Amerika otlaklarına geri döneceği anlamına gelmediğini söyledi.



Buffalo Üniversitesi'nde biyolog olan ve araştırmada yer almayan Vincent Lynch, “Şu anda yapabileceğiniz tek şey bir şeyi yüzeysel olarak başka bir şeye benzetmektir, soyu tükenmiş türleri tamamen canlandırmak değil” dedi.



NASIL BAŞARDILAR?



Colossal bilim insanları, fosillerden elde edilen antik DNA'ları inceleyerek ulukurtların sahip olduğu belirli özellikleri öğrendi.



Araştırmacılar Ohio'da bulunan 13 bin yıllık bir kurt dişi ile Idaho'da bulunan ve her ikisi de doğal tarih müzesi koleksiyonlarının bir parçası olan 72 bin yıllık bir kafatası parçasını inceledi.



Colossal'ın baş bilim insanı Beth Shapiro, daha sonra bilim insanlarının canlı bir gri kurttan kan hücreleri aldıklarını ve CRISPR kullanarak 20 farklı bölgede genetik olarak değiştirdiklerini söyledi.



Bu genetik materyali evcil bir köpekten alınan yumurta hücresine aktardılar. Hazır olduklarında, embriyolar yine evcil köpekler olan taşıyıcı annelere transfer edildi ve 62 gün sonra genetiği değiştirilmiş yavrular doğdu.



Colossal daha önce de soyu tükenmiş yünlü mamutlara, dodolara ve diğerlerine benzeyen hayvanlar yaratmak için yaşayan türlerden alınan hücreleri genetik olarak değiştirmeye yönelik benzer projeler duyurmuştu.



Colossal'ın baş hayvan bakım uzmanı Matt James, "Yavrular fiziksel olarak genç yaban kurtlarına benzeseler de muhtemelen hiçbir zaman dev bir geyiği ya da büyük bir geyiği nasıl öldüreceklerini öğrenemeyecekler, çünkü vahşi yaban kurdu ebeveynlerini izleme ve öğrenme fırsatları olmayacak" dedi.



Colossal ayrıca bugün, ABD'nin güneydoğusundaki kritik tehlike altındaki kızıl kurt popülasyonundaki vahşi kurtlardan alınan kanı kullanarak dört kızıl kurt klonladığını bildirdi. Amaç, bilim insanlarının üremek ve türün kurtarılmasına yardımcı olmak için kullandıkları küçük tutsak kızıl kurt popülasyonuna daha fazla genetik çeşitlilik kazandırmak.



"SAKİNLEŞTİRİLMELERİ GEREKLİ"

Araştırmada yer almayan Montana Üniversitesi'nden yaban hayatı uzmanı Christopher Preston, bu teknolojinin diğer türlerin korunması için daha geniş bir uygulamaya sahip olabileceğini çünkü hayvanları klonlamak için kullanılan diğer tekniklerden daha az istilacı olduğunu söyledi. Ancak yine de vahşi bir kurdun kan almak için sakinleştirilmesini gerektirdiğini ve bunun basit bir başarı olmadığını da sözlerine ekledi.



Colossal CEO'su Ben Lamm, ekibin Mart ayı sonunda ABD İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle proje hakkında görüştüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Doug Burgum çalışmayı “bilimsel mucizenin heyecan verici yeni bir çağı” olarak tanımlarken, dışarıdan bilim insanları geçmişi restore etmenin sınırlamaları olduğunu söyledi.



Buffalo'dan Lynch, “Korkunç kurt soyu tükenmeden önce hangi ekolojik işlevi yerine getirmiş olursa olsun, bugünün mevcut manzaralarında bu işlevleri yerine getiremez” dedi.

