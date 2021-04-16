Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Turizm durdu, Nepal’de gergedan popülasyonu arttı

Corona virüs pandemisi nedeniyle turizm tüm dünyada durdu. Çevrecilere göre bu bazı hayvanların habitatlarının yeniden oluşmasına neden oldu. Nepal’de, tek boynuzlu gergedanlar son yirmi yıl içerisindeki en yüksek nüfusa ulaştı.



Nepal Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Departmanı (DNPWC) sorumlusu Haribhadra Acharya'ya göre, Nepal'deki dört milli parkta gergedan nüfusu 2015'te 645’ken yüzden fazla artış göstererek 752'ye yükseldi.



Nepal Hükümeti tarafından 2000 yılından buna yana gergedan popülasyonları üzerinde yapılan hiçbir araştırmada 650'den fazla hayvana rastlamadı.



Acharya, gergedanların sayımının, yaşam alanını karelere bölen ekipler tarafından hesaplandığını ve daha sonra içerideki hayvanları manuel olarak saydıklarını anlattı. Bazen bölgeler arasındaki mesafeleri kapatmak için evcilleştirilmiş fillere bindiklerini belirten Acharya, bu şekilde yaptıkları sayımın üç hafta sürdüğünü söyledi.



"HAYVANLARIN ALIŞKANLIKLARI RAHATSIZ EDİLMEDİ"



Hayvanların büyük bir çoğunluğunun Chitwan Ulusal Parkı'nda yaşadığını ve bu nedenle sayımı en zor bölge olduğunu da ifade etti. 2015 yılında sayım verilerine göre, gergedanların yüzde 90'ı bu parkta yaşıyordu.

Acharya, popülasyondaki artışın habitat yönetimine yatırım, kaçak avlanmanın kontrol edilmesi ve gergedanların habitatlar arasında yer değiştirmesi gibi bir dizi değişikliğin sonucu olduğunu söyledi.



Acharya, “Chitwan Nepal'deki gergedanlar için önemli bir yaşam alanıdır, ancak alternatif bir nüfus oluşturmak için onları (diğer parklara) taşıdık ve nüfus bu parklarda ve Chitwan'da da arttı" dedi. Salgın nedeniyle hem yerli hem de yabancı turistlerin milli parklara artık gitmemesinin de önemli bir faktör olduğunu belirten Acharya, “turistler neredeyse sıfır olduğu için hayvanların da alışkanlıkları rahatsız edilmedi” değerlendirmesinde bulundu.



TEK BORNUZLU GERGEDANLAR KIRMIZI LİSTEDE



Büyük tek boynuzlu gergedanların popülasyonu Hindistan ve Nepal'de 2.200'den az olması nedeniyle Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesinde savunmasız bir tür olarak listeleniyor. Tek boynuzlu gergedanların Bangladeş ve Butan'da şimdiden nesli tükenmiş durumda.



Nepal'in DNPWC'sine göre gergedan, geleneksel Asya tıbbında kullanılan boynuzundan dolayı kaçak avcıların tehdidi altında. 21 cm’ye kadar uzayabilen gergedan boynuzlarının kanıtlanmış bir tıbbi faydası olmamasına rağmen ticareti yapılıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

KIBRIS'TAKİ YEŞİL HAT, DOĞAL YAŞAM İÇİN SIĞINAĞA DÖNÜŞTÜ