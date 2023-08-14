Nesli tükenme tehlikesi yaşayan aslan kafesinden kaçınca öldürüldü

Yonhap'ın haberine göre, dişi aslanın yaşadığı çiftliğin sahibi, kafesin arka kapısının açık bulunduğunu ve aslanın kaçtığını fark ettiklerinde polise haber verdiklerini belirtti.



"Nesli tükenmekte olan türler" listesindeki aslanın bulunması için başlatılan operasyonda, aralarında polislerin, itfaiye personelinin ve bölge avcılarının bulunduğu 159 kişi görev aldı.



Yerleşim alanlarına kaçma riski bulunan aslanın, etkisiz hale getirilmesinin zaman alacağı gerekçesiyle öldürülmesine karar verildi.



Yol kontrolünde otomobilden maymun çıktı Haberi Görüntüle Olayın polise haber verilmesinden yaklaşık bir saat sonra çiftliğe yakın ormanlık alanda bulunan aslan, vurularak öldürüldü.



Bölge yetkilileri, yalnızca büyükbaş hayvan yetiştirme ruhsatı bulunan turistik hayvan çiftliğinde aslanın kayıt dışı şekilde yetiştirildiği bilgisini paylaştı.



Öte yandan CNN'in haberine göre, Daegu Bölgesel Çevre Ofisinden yetkililer, dişi aslanın "nesli tükenmekte olan tür" kaydının bulunduğunu açıkladı.



Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), aslanları, 2014'te "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"ne almıştı.