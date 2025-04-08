Nesli tükenmekte olan kaplumbağalar, 100 yaşında ilk kez ebeveyn oldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia Hayvanat Bahçesi, nesli tükenmekte olan ‘Batı Santa Cruz Galapagos’ kaplumbağaları Abrazzo ve Mommy'nin dört yavru dünyaya getirdiğini duyurdu.

BİLİNEN EN YAŞLI ANNE

1932 yılında hayvanat bahçesine getirilen Mommy, bu türün bilinen en yaşlı annesi olarak kaydedildi.

