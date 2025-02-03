Neslini korumak için 11 kilometre yol katetti

Nesli tükenme tehlikesi altındaki erkek Güney Darwin kurbağaları, türlerini kurtarmak için İngiltere'ye getirildi. Bu kurbağalar, yavrularını ses keselerinde büyütüp ağızlarından doğurarak dünyaya getiriyor.

11 bin 265 kilometre süren yolculuğun ardından Londra Hayvanat Bahçesi’ne ulaşan kurbağalar, 33 yavru dünyaya getirdi. Tür, 1834’te Charles Darwin tarafından keşfedilmişti.



Dünya çapında 500’den fazla amfibi türünü etkileyen chytridiomycosis mantar hastalığı, Güney Darwin kurbağalarını da tehdit ediyor. 2023’te yapılan araştırmalar, hastalığın bu kurbağaların yaşadığı ormanlara ulaştığını ve popülasyonun yüzde 90 azaldığını gösterdi.



Kurbağalar, Londra’ya taşınırken altı saatlik tekne yolculuğu, 15 saatlik araba yolculuğu ve uçuşla güvenli bölgeye ulaştı. Yetişkin kurbağalar, yolculuk boyunca yavrularını taşıdı. Londra’ya vardıklarında iribaşlar babalarının ağzından çıktı ve kurbağa formuna dönüştü.



Londra Hayvanat Bahçesi'nden Ben Tapley, bu gelişmenin türün korunmasında büyük bir adım olduğunu belirterek, "Bu yavrular, türün geleceği için umut verici" dedi.