Netanyahu, 3 ülkenin liderlerini Hamas'ın yanında yer almakla suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney'ye yüklendi.

Üç lider, İsrail'in son saldırısını durdurmasını talep eden bir açıklama yapmıştı.

Netanyahu, bu liderlerin “Hamas'ın iktidarda kalmasını istediklerini fiilen söylediklerini” öne sürdü.

Açıklama, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana İsrail'in askeri eylemlerine yönelik en güçlü eleştiri olarak değerlendirildi. Liderler, İsrail'in rotasını değiştirmemesi halinde somut adımlar atılacağı tehdidinde bulundu.

Çarşamba günü Keir Starmer, İsrail'in Gazze'ye sadece küçük bir miktar yardım girmesine izin verme kararının “son derece yetersiz” olduğunu söylemiş ve İngiltere'nin olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeleri askıya aldığını açıklamıştı.

"TARİHİN YANLIŞ TARAFINDASINIZ" İDDİASI

Netanyahu ise bugün yayınladığı videoda Hamas'ın İsrail'i yok etmek ve Yahudi halkını ortadan kaldırmak istediğini iddia etti. Filistinli grubun, İsrail'in savaş tutumuna yönelik İngiltere, Fransa ve Kanada'nın ortak eleştirisini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Netanyahu, İsrail'in en yakın müttefiklerinden bazılarının İsrail'in “geri çekilmesini ve Hamas'ın hayatta kalacağını kabul etmesini” istediğini söyledi.

“İnsanlığın yanlış tarafındasınız ve tarihin de yanlış tarafındasınız” diye ekledi.

