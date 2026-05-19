Netanyahu 88. kez mahkemeye çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun yolsuzluk suçlamaları nedeniyle süren dava devam ediyor. Netanyahu'nun talebiyle ertelemelere maruz kalan davada Netanyahu 2020'den bu yana 88. kez duruşmaya katıldı.

İsrail basını, hakimlerin Netanyahu'nun "güvenlik ve siyasi programı " nedeniyle 19 Mayıs'aki oturumu kısaltmayı kabul ettiğini belirtti.

Oturum, 1000 ve 4000 numaralı davalardaki sorgulamasının tamamlanmasının ardından 2000 numaralı davaya odaklandı.

Netanyahu, Kasım 2019'un sonlarında açılan ve 1000, 2000 ve 4000 numaralı davalar olarak bilinen üç ayrı davada yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.

1000 numaralı dava, Netanyahu ve ailesinin üyelerinin, çeşitli alanlarda iyilik ve yardım karşılığında zengin iş adamlarından pahalı hediyeler aldıkları iddialarına odaklanıyor.

2000 numaralı davada, Netanyahu'nun, günlük Yedioth Ahronoth gazetesinin yayıncısı Arnon Mozes ile olumlu medya haberleri için pazarlık yaptığı iddia ediliyor.

4000 numaralı dava ise, Netanyahu'nun, İsrail haber sitesi Walla'nın eski sahibi ve telekomünikasyon şirketi Bezeq'in üst düzey yöneticisi Shaul Elovitch'e olumlu haberler karşılığında düzenleyici ayrıcalıklar tanıdığı iddialarını içeriyor.

Netanyahu, 2020'de başlayan yargılamasından bu yana suçunu kabul etmeyi reddederek, suçlamaları "kendisini devirmeyi amaçlayan siyasi bir kampanya" olarak nitelendirdi. İsrail yasalarına göre, sanık suçunu kabul etmedikçe cumhurbaşkanı af çıkaramaz.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun duruşmaları güvenlik nedeniyle ertelenmelere maruz kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti. Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu. Herzog ise Netanyahu'nun af talebine doğrudan bir yanıt vermek yerine, bir savunma anlaşmasına varılmasını tercih etti.