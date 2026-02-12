Netanyahu ABD dönüşü konuştu. "İran ile anlaşma yapılabileceğine karşı şüpheliyim"

ABD ile İran arasındaki müzakereler pamuk ipliğine bağlıyken, Beyaz Saray'da beklenen görüşme dün gerçekleşti.

Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ağırladı. Netanyahu, kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısından giriş yaptı. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası ikili beklenenin aksine kamera karşısına geçmedi ve Netanyahu, Beyaz Saray'dan görüntü vermeden ayrıldı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün Washington'dan ayrılırken görüşmeye ilişkin ilk kez konuştu. Netanyahu, Trump ile görüşmesinde çok fazla konuyu ele aldıklarını ama asıl konunun İran olduğu söyledi.



“Trump, İranlıların artık kiminle karşı karşıya olduğunu bildiklerine inanıyor ” derken, “İran'a yönelik masaya sürdüğü şartlar iyi anlaşmaya varılması adına İranlılar tarafından kabul görebilir ” diye konuştu.



İsrail Başbakanı olası bir anlaşmanın sadece nükleer değil, balistik füzeler ve İran'ın bölgedeki vekil aktörleri konularını da içermesi gerektiğini belirtirken, “İran ile anlaşma yapılabileceğine karşı şüpheliyim” dedi.



TRUMP: MÜZAREKERİN DEVAM ETMESİ ISRARIMI İLETTİM



ABD Başkanı Donald Trump ise, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmenin Gazze ve bölgesel konular hakkında olduğunu yazdı. "İran ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek adına müzakerelerin devam etmesi konusundaki ısrarımı Netanyahu'ya ilettim" ifadelerini kullandı.

Eğer bir anlaşma sağlanabilirse tercihinin bu yönde olacağını aktardı. Daha önce anlaşamadıklarını söyleyen Trump, "anlaşma yapmamanın kendileri için daha iyi olduğuna karar vermişlerdi ve vurulmuşlardı." dedi.