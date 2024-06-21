Netanyahu: "ABD silah temin ederse şahsıma yönelik saldırılara katlanırım"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Tel Aviv'e silah sevkiyatı yapmayı reddettiği yönündeki iddialarının ardından ihtiyaç duyulan mühimmat ve silahları ABD'nin temin etmesi halinde "şahsına yönelik saldırılara" katlanmaya hazır olduğunu açıkladı.

Netanyahu: "ABD silah temin ederse şahsıma yönelik saldırılara katlanırım"

Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda 'den 'e ve mühimmat gönderilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu, "İsrail'in savaşta ihtiyaç duyduğu mühimmatı ABD'den alması koşuluyla şahsıma yönelik saldırılara katlanmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller düzenlediği basın toplantısında Netanyahu’nun dile getirdiği suçlamalara ilişkin olarak, "Geçen hafta (ABD) Dışişleri Bakanı (Anthony Blinken), Başbakan'la (Netanyahu) görüşmesinde doğrudan İsrail'in güvenliğine olan kararlılığımızı vurguladı." ifadelerini kullanmıştı.

Bu konu hakkında "kamuya açık şekilde ileri geri konuşmanın" fayda sağlamayacağını kaydeden Miller, "7 Ekim'den beri yaptığımız gibi, faaliyetlerimizin gerçekleri göstermesine izin vereceğiz." demişti.

Miller Netanyahu'nun "engellerden" bahsederken neyi kastettiğini anlamadıklarını, bir sevkiyat dışında desteğin sürdüğünü ifade etmişti.

İsrail'e gerekli teçhizatın sağlandığını dile getiren Miller, "Herhangi bir engel yok." bilgisini vermişti.

Ayrıca, İsrail Başbakanlık Ofisi çarşamba günü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.

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