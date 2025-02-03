Netanyahu, ABD ziyaretini uzattı

İsrail Başbakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun perşembe günü sona ermesi planlanan ABD ziyaretinin "ABD'li yetkililerden gelen çok sayıda görüşme talebi" nedeniyle cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Netanyahu, ABD ziyaretini uzattı

Başbakanı Binyamin Netanyahu, ziyaretini uzattı. İsrail Başbakanlığı, Netanyahu’nun perşembe günü sona ermesi planlanan ABD ziyaretinin "ABD'li yetkililerden gelen çok sayıda görüşme talebi" nedeniyle cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Netanyahu’nun yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Netanyahu, ziyaretinin uzaması nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşması kapsamında bir sonraki esir takasında İsrail’de olmayacak.

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