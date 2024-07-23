Netanyahu ABD'de rehine aileleriyle görüştü, Hamas'la anlaşma sinyali verdi

Başkan Joe Biden'la görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehine aileleriyle bir araya geldi. Netanyahu, esirlerin geri getirilmesi için koşulların olgunlaştığını söyledi.

Netanyahu ABD'de rehine aileleriyle görüştü, Hamas'la anlaşma sinyali verdi

Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki rehineleri serbest bırakacak bir ateşkes anlaşmasının şekillenmekte olabileceğinin sinyallerini verdi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, resmi ziyaret için gittiği Washington'da dün akşam rehinelerin aileleriyle bir araya geldi.

"Esirlerin geri getirilmesi için koşulların olgunlaştığını” söyleyen Netanyahu, İsrail'in Hamas'a uyguladığı şiddetli askeri baskı nedeniyle bunun gerçekleştiğini savundu. 

7 Ekim'de Hamas tarafından esir alınan İsrailliler'den 120'sinin hala Gazze'de tutulduğu biliniyor. Bazıları İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu dün, iki rehinenin daha "yanlışlıkla" öldürüldüğünü açıkladı.

Netanyahu, anlaşmayı kabul etmesi için İsraillilerin geniş bir kesiminin yoğun baskısıyla karşı karşıya. 

Başbakanın savaşı durdurmadan önce Hamas'ı yenilgiye uğratma sözü müzakereler boyunca temel bir anlaşmazlık noktası oldu.

Rehinelerin aileleri, Netanyahu'nun Kongre'ye hitap edeceği ve Başkan ile görüşmesinin beklendiği Washington'a uçmadan önce bir anlaşmaya varmasını talep etmişti. 

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