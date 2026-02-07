Netanyahu, ABD'de Trump ile bir araya gelecek. Gündem İran müzakereleri

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Çarşamba günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Görüşmede İran ile müzakereler ele alınacak.

İran ve ABD yetkilileri Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta dolaylı nükleer görüşmeler gerçekleştirdi. Her iki taraf da yakında daha fazla görüşme yapılmasının beklendiğini söyledi.

Tahran’ın müzakereler konusunda bilgilendirdiği bölgeden bir diplomat, Reuters’e yaptığı açıklamada, İran’ın ABD ile yürütülen görüşmelerde uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmediğini vurguladığını ve füze programının gündeme getirilmediğini belirtti.



Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada ise, “Başbakan, yürütülecek her türlü müzakerenin balistik füzelere yönelik kısıtlamaları ve İran eksenine sağlanan desteğin sona erdirilmesini kapsaması gerektiği görüşündedir” ifadelerine yer verildi.