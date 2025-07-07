Netanyahu ABD'de: Trump'tan "vur yetkisi" isteyecek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitti.

Ziyaret öncesi İsrail basınında çıkan bir haber, İran'a yönelik yeni bir saldırı olasılığını gündeme getirdi.

Jerusalem Post'a göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'tan, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etme faaliyetlerine karşı harekete geçmek için yeşil ışık isteyecek.

Post'a konuşan bir İsrailli kaynak, "Hedef, Lübnan'daki duruma benzer bir yetki almak" diyerek şunlar söyledi: "Yani nükleer alanlarda şüpheli bir aktivite tespit edilirse ya da ABD ve İsrail'in vurduğu bölgelerden uranyum taşındığına dair kanıt olursa, buna karşı harekete geçmek için önceden ABD onayı alınmış olacak."

ATOM ENERJİSİ AJANSI İLE İLİŞKİLER

Habere göre İsrail'in amacı, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesini engellemek için ABD öncülüğünde bir mekanizma kurmak.

Yetkili, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmaması nedeniyle İran'a geri adım yaptırım mekanizmasının uygulanmasını da istiyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz hafta ajansla ilişkileri askıya alan kararı imzaladı. Nükleer müfettişler de güvenlik gerekçesiyle İran'dan ayrıldıklarını açıkladı.

NETANYAHU: UYANIK KALMALIYIZ

Bugün Washington'a ulaşan Netanyahu, İsrail'den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'ın bizim yok oluşumuzu hedefleyen nükleer silah arayışına yeniden başlama girişimlerine karşı uyanık kalmalıyız" diye konuştu.

