Netanyahu ABD'ye gidecek. İsrail'den kapalı kapılar ardında F-35 baskısı

İsrail 'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi ABD 'nin Türkiye 'ye F-35 'leri vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteriyor. Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının Türkiye'ye verilmesi için çalışıyor.

İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu.

İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen İsrailli yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürerek "Bu uçağın pek çok versiyonu mevcut, biz de mümkün olduğunca bu süreci etkilemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

“İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU ABD'YE GİDECEK”

Bir başka İsrailli yetkili ise anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını öne sürerek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "muhtemelen gelecek hafta" ABD'ye giderek Trump ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getireceğini iddia etti.

Öte yandan, İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünün (QME)" korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapacağı aktarıldı.

“NİTELİKSEL ASKERİ ÜSTÜNLÜK” NEDİR?

ABD silah transferlerine ilişkin mevzuata göre "niteliksel askeri üstünlük", İsrail'in Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye karşı askeri üstünlüğünü korumasını güvence altına almayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programıF-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi.

Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yaptı.