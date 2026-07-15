Netanyahu, ABD'ye gidiyor

İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cumartesi günü ABD 'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta Netanyahu'nun ABD'ye giderek Trump ile görüşeceği ve Türkiye 'ye F-35 vermemesini sağlamak için çabalayacağı ileri sürülmüştü.

İsrail basının göre Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının Türkiye'ye verilmesi için çalışıyor.

İSRAİLLİ BAKANDAN İTİRAF

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Maliye Bakanı Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini aktardı.

Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.