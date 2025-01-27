Netanyahu ABD'ye gidiyor: Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3-5 Şubat tarihleri ​​arasında Washington'u ziyaret etmeyi planlıyor.

İsrailli üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, ziyaretin Netanyahu'nun sağlık durumuna bağlı olduğu belirtildi.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider olarak kayıtlara geçecek.

Netanyahu, göreve başlamasının ardından Trump'ı tebrik ederek, "İttifakımızın en iyi günleri henüz gelmedi" demiş, Trump'ın ilk dönemindeki İsrail yanlısı politikalarına övgüler yağdırmıştı.