Netanyahu ABD'ye gidiyor: Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump ile görüşecek. İsrail basınına göre görüşmede Gazze'deki ateşkes, ABD'nin İsrail'e ağır bomba sevkiyatlarını kısıtlayan kararı iptal etmesi, Suudi Arabistan ile normalleşme, İran ile artan gerilim ve diğer bölgesel konular ele alınacak.

Netanyahu ABD'ye gidiyor: Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

'in Walla gazetesinde yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3-5 Şubat tarihleri ​​arasında Washington'u ziyaret etmeyi planlıyor.

İsrailli üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, ziyaretin Netanyahu'nun sağlık durumuna bağlı olduğu belirtildi.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider olarak kayıtlara geçecek.

Netanyahu, göreve başlamasının ardından Trump'ı tebrik ederek, "İttifakımızın en iyi günleri henüz gelmedi" demiş, Trump'ın ilk dönemindeki İsrail yanlısı politikalarına övgüler yağdırmıştı.

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