Netanyahu açıkladı: İsrail’den Suriye’ye saldırı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Suriye’ye saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail Başbakanı, başkent Şam bölgesindeki Dürzi toplumunun mensuplarına saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği “aşırılıkçı bir grubun” bu saldırıda hedef alındığını ileri sürdü.



Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bir uyarı eylemi gerçekleştirmiş ve Suriye’nin Şam bölgesindeki Sahnaya kasabasında Dürzi toplumuna saldırı hazırlığında olan aşırılıkçı bir grubun organizasyonunu vurmuştur” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Suriye’deki yeni yönetime de işaret edilerek, “Suriye rejimine de sert bir mesaj gönderilmiştir; İsrail, onlardan Dürzi toplumuna yönelik zararı engellemelerini bekliyor” denildi.



SAHNAYA’DA ÇATIŞMALAR: 11 KİŞİ ÖLDÜ



İsrail’in saldırısı, Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.



Anadolu Ajansı’nın (AA) güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Şam'ın şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı. Çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.



Çatışmaların yer yer sürdüğü Sahnaya'da, ‏Suriye hükümetine bağlı güçlere askeri takviye yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı.



DÜRZİ LİDERDEN İSRAİL’E ÇAĞRI



İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif, katıldığı bir programda Sahnaya'daki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.



İsrail'e ve uluslararası topluma Sahnaya'daki olaylar konusunda harekete geçme çağrısında bulunan Tarif, "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı" ifadesini kullandı.



Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde dün, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda iki kişi ölmüş, sekiz kişi yaralanmıştı.



DÜRZİ DİN İNSANLARINDAN CELİLE’YE ZİYARET



Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, 25 Nisan tarihinde bir açıklama yaparak, 650 Dürzi din insanının Celile’deki Şuayb Peygamber’in kabrinin bulunduğuna inanılan alanı ziyaret ettiğini duyurmuştu. Netanyahu, Dürzilerin kutladığı Nebi Şuayb Bayramı'nda 650 Dürzi din insanının 1967'den beri ilk kez Suriye'den İsrail'e giriş yaptığını belirtmişti.



Suriye'deki Dürzilerle "giderek derinleşen bağlarının" bulunduğunu söyleyen Netanyahu, Dürzi toplumuyla aradaki bağlara yatırım yapmaya ve bu bağları derinleştirmeye devam edeceklerini kaydetmişti.



İsrail basını da Savunma Bakanı Israel Katz'ın 600'ün üzerinde Dürzi'nin gelişini onayladığını ve İsrail'in Dürzi din insanlarına gece konaklamaları için izin vereceğini yazmıştı.

