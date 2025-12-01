Netanyahu, af için siyaseti bırakmayı reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a başvurdu. Ülke basınında Netanyahu'nun başvurusuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Devlet televizyonu KAN, başbakanın yakın çevresinin, siyasi hayattan çekilmeyi içeren hiçbir adımın kabul edilmeyeceğini açıkça ifade ettiğini haberleştirdi.

YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMİYOR

Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunmasının görev süresinin en kritik kararı olabilecek karmaşık bir dosya oluşturduğunu yazdı. Başvuruda sorumluluğun kabulünün ve pişmanlık ifadesinin bulunmamasının değerlendirmeyi daha da zorlaştırdığı ifade edildi.

Gazeteye göre Herzog, kamu yararı çerçevesinde koşullu af gibi seçenekleri inceleyebilir. Ancak Netanyahu'nun herhangi bir yükümlülüğü kabul etmeye yanaşmaması bu ihtimali zayıflatıyor.

UZLAŞI İHTİMALİ

KAN’ın bir başka haberinde, Herzog'un Netanyahu ile savcılık arasında yargısal bir anlaşma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Böyle bir anlaşmanın Netanyahu'nun bazı suçlamaları kabul etmesini gerektirdiği, ancak Başbakan'ın buna hazır olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise Herzog'un talebi henüz incelemeye başlamadığını, medyadaki iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Öte yandan Herzog'un evinin önünde toplanan İsrailliler, Netanyahu'nun, yolsuzluk davaları için af talebinde bulunmasını protesto etti.

HAFTALAR SÜREBİLİR

İsrail medyasına göre, Netanyahu'nun af başvurusunun sonuçlanması haftalar sürebilir. Ülkede süreç, bir kesim tarafından hukukun üstünlüğüne darbe olarak görülürken, diğer kesim affın siyasi istikrar için gerekli olduğunu savunuyor.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na 14 sayfalık af talebini iletmişti. Herzog'un, Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği açıklanmıştı.

Netanyahu'nun, Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölünmüştü. İktidara yakın isimler, Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken, muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Netanyahu'nun affını İsrail ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump da gündeme getirmişti.