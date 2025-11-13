Netanyahu: Af talebinde bulunmak suçları kabul etmek demek
13.11.2025 20:53
NTV - Haber Merkezi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasına ilişkin konuştu. İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'dan af talebinde bulunmayacağını söyledi.
Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasına ilişkin konuştu.
Netanyahu, Avustralyalı Televizyon Programcısı Erin Molan'ın YouTube kanalına röportaj verdi. Hakkındaki suçlamalar için af talep edeceğine yönelik iddialara açıklık getirdi.
Netanyahu, yolsuzluk suçunu kabul etmek anlamına gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Herzog'tan af talebinde bulunmayacağını, "Bu olmayacak. Kimse benim bunu yapacağımı söylemiyor ve kesinlikle yapmayacağım." dedi.
Cumhurbaşkanı Herzog'un af çıkartabilmesi için Netanyahu'nun suçunu itiraf ederek resmi talepte bulunması gerekiyor.
İsrail Başbakanı ABD Başkanı Donald Trump'ın mektupla, kendisi için Herzog'tan af talebinde bulunmasına yönelik de konuştu.
Yolsuzluk davasının hem Amerikan hem de İsrail çıkarlarına zarar verdiğini iddia etti.
“NEW YORK'A GİTMEKTEN KORKMUYORUM”
Netanyahu ayrıca New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani ile ilgili de soruları yanıtladı.
Mamdani’nin, kenti ziyaret etmesi halinde kendisini gözaltına aldırtacağı yönündeki açıklamalarına karşılık,
"Oraya gitmekten korkmadığını" belirtti.
Mamdani'nin ekonomi ve antisemitizmin ne olduğunu bilmeyen genç ve eğitimsiz bir lider olduğunu öne sürdü.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.