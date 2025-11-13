Netanyahu: Af talebinde bulunmak suçları kabul etmek demek

İsrail Başbakanı ABD Başkanı Donald Trump'ın mektupla, kendisi için Herzog'tan af talebinde bulunmasına yönelik de konuştu.

Yolsuzluk davasının hem Amerikan hem de İsrail çıkarlarına zarar verdiğini iddia etti.

“NEW YORK'A GİTMEKTEN KORKMUYORUM”

Netanyahu ayrıca New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani ile ilgili de soruları yanıtladı.

Mamdani’nin, kenti ziyaret etmesi halinde kendisini gözaltına aldırtacağı yönündeki açıklamalarına karşılık,

"Oraya gitmekten korkmadığını" belirtti.

Mamdani'nin ekonomi ve antisemitizmin ne olduğunu bilmeyen genç ve eğitimsiz bir lider olduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.