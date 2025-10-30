Netanyahu, Amerikan üssünde CENTCOM komutanı ile görüştü

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'yi bombalayan ve 35'i çocuk, 104 kişiyi katleden İsrail'in başbakanı Netanyahu, ABD'nin "Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi"ni ziyaret etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve üst düzey İsrail ordusu yetkilileri Netanyahu'ya ziyaretinde eşlik etti.



Netanyahu, burada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve merkezin askeri yöneticiliğini üstlenen ABD Kara Kuvvetleri Merkez Komutanı General Patrick Frank ile bir araya geldi.



ABD'nin İsrail için bir tehlike oluşturmayacak farklı bir Gazze planı üzerinde İsrail ile birlikte çalıştığını ileri süren Netanyahu, "Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması hedefine ulaşılmasını istiyoruz. Planın diğer bileşenleriyle birlikte, bunu aşamalı olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



GAZZE'DE ATEŞKES

9 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh kentindeki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'ye yönelik saldırılarında 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.