Netanyahu: "Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor"

Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve hükümetin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Tel Aviv’de ortak basın açıklaması yaptı.



İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana “ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını” vurgulayan Netanyahu, şunları kaydetti:



“Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor.”



“Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail’e karşı çok büyük baskılar olduğunu” kaydeden İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını “savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını” savundu.



"ESİRLER KONUSUNDA HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK"

Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmalara ilişkin “çok sayıda yanlış haber” çıktığını kaydederek, "şu an için bir anlaşma olmadığını" ve eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa bunu İsrail kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.



İSRAİL, GAZZE’YE YAKIT GİRİŞİNİ KENDİ ASKERLERİNİN SAĞLIĞI İÇİN KABUL ETTİ



Netanyahu, İsrail’in Gazze’ye geçişine izin verdiği sınırlı insani yardımların ise, İsrail’e yönelik “uluslararası desteğin güvence altına alınması açısından önemli olduğunu” ifade etti.



İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ilk kez dünden itibaren yakıt girişini kabul etmesi konusuna da değinen Netanyahu, bu adımla Gazze’deki yakıt kıtlığı kaynaklı su sorununun yol açması muhtemel salgın hastalıkların, bölgeyi işgal eden İsrail askerlerine bulaşmasını önlemeyi amaçladığını söyledi.



Netanyanu, “Bu (yakıt sevkiyatı), yalnızca su ve kanalizasyon pompalarının çalıştırılması gibi acil durumlar için kullanılabilecek çok az bir miktardır. Çünkü bunlar olmadan, veba salgınlarının hemen patlak verdiğini göreceğiz ve bu salgınlar, hem Gazze Şeridi sakinlerine ve Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail askerleri zarar verecek.” diye konuştu.



Hedeflerinin Gazze’de Hamas’ı yok etmek olduğunu hatırlatan Netanyahu, bu hedefe ulaşmalarının ardından, “İsrail ordusunun her türlü tehdide karşı Gazze’de mutlak hareket özgürlüğüne sahip olacağını” savundu.



Gazze'yi Hamas'ın ardından gelecekte Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara da işaret eden İsrail Başbakanı, İsrail tarafından öldürülen Filistinli direnişçilerin ailelerine maddi destek sunan Filistin Yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceklerini söyledi.