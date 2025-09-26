Netanyahu BM'de konuşacak: Gazze'ye hoparlör yerleştirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacak.

Fransa, İngiltere ve diğer bazı Batılı güçler, bu hafta Filistin devletini tanıyan tarihi adımı attı.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden önce Beyaz Saray'da gazetecilere İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Netanyahu, tüm bu kritik gelişmelerin ardından kürsüye çıkacak.

FİLİSTİNLİLERE DİNLETİLECEK

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun konuşmasını yayınlamak için İsrail ordusundan, Gazze'nin çeşitli noktalarına hoparlörler kurmasını talep etti.

KAN news'e göre bu plana “The Scream” (Çığlık) adı verildi.

Başbakanlık Ofisi, sivil yetkililere, ordu ile işbirliği içinde hoparlörleri sadece sınırın İsrail tarafındaki kamyonlara yerleştirmeleri talimatını verdiğini ve Netanyahu'nun hoparlörlerin yerleştirilmesinin IDF askerlerini tehlikeye atmaması gerektiği konusunda açık talimat verdiğini açıkladı.

Öte yandan BM'deki Filistinli temsilcilerin, Netanyahu'nun konuşması sırasında protesto için salonu terk edecekleri belirtildi.