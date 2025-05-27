Netanyahu "bugün olmazsa yarın" dedi, İsrailli yetkili yalanladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli esirlere dair açıklama yapacaklarını söyledi. Netanyahu söz konusu açıklamanın "bugün olmazsa yarın" geleceğini ifade etti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından bir video yayınlayan Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakerelere değinerek, "Esirlerle ilgili bugün olmazsa yarın bir şeyler açıklayacağımızı umuyoruz" dedi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER YALANLADI



Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, müzakerelerde yer alan İsrailli yetkililer, "Görüşmelerde ilerleme yok, Netanyahu'nun ne kastettiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Gazze'deki İsrailli esirlerin durumuna dair tartışmalar nedeniyle tıkanmıştı.



Daha sonra İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de Netanyahu'nun sözlerine ilişkin açıklama yapıldı. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "bugün olmazsa yarın" ifadeleriyle aslında "bugün ya da yarın" bir açıklama yapılacağını söylemek istemediğini, yalnızca çok çalıştıklarına işaret etmek istediğini öne sürdü.

HAMAS ATEŞKESİ KABUL ETTİ Mİ?

Günün erken saatlerinde Reuters'a konuşan Hamas'a yakın bir Filistinli kaynak, ABD'nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiklerini söylemişti.



Ancak haberin ardından, Axios'tan Barak Ravid söylenenlerin doğru olmadığına ilişkin bir haber yayınlamıştı. Habere göre Witkoff, "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını söylemiş ve örgütün tutumunun kabul edilemez olduğunu savunmuştu.