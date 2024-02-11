Netanyahu: Çaba gösterecek kadar rehine hayatta

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda, Joe Biden'ın İsrail'in "askeri müdahalesinin" aşırı olduğu yönündeki sözlerinden bu yana ABD başkanıyla konuşmadığını açıkladı.

Netanyahu, "Başkan Biden'ın savaşın başından bu yana İsrail'e verdiği desteği takdir ediyorum. Bununla tam olarak neyi kastettiğini bilmiyorum" dedi.

Netanyahu ayrıca öldürülen her bir Hamas üyesine karşılık bir sivilin öldürüldüğünü öne sürerken, "Verdiğimiz çabaları hak edecek kadar rehine hayatta" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Hamas'a verdiği askeri karşılığın "aşırı" olduğu yönündeki açıklamalarından bu yana kendisiyle konuşmadığını söyledi.