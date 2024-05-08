Netanyahu, CIA Direktörü Burns ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes görüşmelerinde önemli rol alan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile görüştü.

Yerel kaynaklar, Netanyahu ile Burns arasında Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde gerçekleşen görüşmenin sona erdiğini belirtti.



Resmi makamlardan Netanyahu-Burns görüşmesine ve ele alınan konulara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



İsrail basını görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusuna kara saldırısı ve Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin ele alındığını aktardı.