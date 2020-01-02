Netanyahu dokunulmazlık başvurusu yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına saatler kala dokunulmazlık başvurusu dilekçesini meclise göndereceğini açıkladı.



İsrailli uzmanlar, Başbakan Netanyahu'nun başvurusunu "zaman kazanmak" olarak yorumluyor.



İsrail'de hükümetin kurulamaması nedeniyle başvuruyu görüşecek İçişleri Komisyonu da henüz oluşturulamadı.



Bu nedenle dokunulmazlık görüşmesi 2 Mart'taki erken seçimlerin sonrasına kalabilir.



Öte yandan Mavi Beyaz ittifakı lideri Benny Gantz başvuru hakkında, "Netanyahu suçlu olduğunu biliyor" açıklaması yaptı.



Mecliste kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise oylama gerçekleşirse "hayır" oyu vereceğini açıkladı.