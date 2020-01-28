Netanyahu dokunulmazlık başvurusunu geri çekti

Netanyahu, Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Meclisi'ne yaptığı dokunulmazlık başvurusundan vazgeçtiğini belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planına atıfta bulunan Netanyahu, "Bu meseleyi (dokunulmazlık talebi), liderliğini yürüttüğüm tarihi adımın siyasi muhaliflerim tarafından bozulması için kullanılmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.



İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Netanyahu'nun bu kararın ardından dokunulmazlık süreci ortadan kalktığı için Başbakan hakkında istediği zaman dava açabilecek.



BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİ BEKLENİYORDU



Başsavcı Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açma kararı almıştı.



Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da Meclis'e başvurmuştu.



Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta Meclis'ten dokunulmazlık talebinde bulunmuştu.



Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek Meclis İçişleri Komisyonu'nun kurulması için bugün Genel Kurul'da oylama yapılması planlanıyordu.



Meclis'teki dağılım nedeniyle Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek komisyonun kurulması için yapılacak oylamanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyordu.



Genel Kurul'daki oylamanın ardından kurulacak Meclis İçişleri Komisyonu'nun Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu reddedeceğine ise kesin gözüyle bakılıyordu.



Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirtmişti.

