Netanyahu: Esir takası konusunda yakında güzel haberler almayı umuyorum

NETANYAHU BU AKŞAM KABİNE'Yİ TOPLAYACAK

Öte yandan Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam saat 20.00'de önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.

Kabinenin İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası anlaşmasını onaylayacağı ifade edildi.



Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini belirtmişti.



İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.