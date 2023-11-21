Netanyahu: Esir takası konusunda yakında güzel haberler almayı umuyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşmasında ilerlemeler olduğunu, yakında güzel haberler almayı umut ettiklerini belirtti. İsrail Başbakanlığı, kabinenin Hamas ile son aşamaya gelen esir takası anlaşmasını onaylamaya hazırlandığını açıkladı.

Netanyahu: Esir takası konusunda yakında güzel haberler almayı umuyorum
İsrail'in Gazze'deki her İsrailli esire karşı 3 Filistinli esiri serbest bırakacağı iddia edildi

İsrail'in Gazze'deki her İsrailli esire karşı 3 Filistinli esiri serbest bırakacağı iddia edildi

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askerlerini ziyaret eden Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyleyen Netanyahu, "Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz." dedi.

Netanyahu: Esir takası konusunda yakında güzel haberler almayı umuyorum - 1

NETANYAHU BU AKŞAM KABİNE'Yİ TOPLAYACAK

Öte yandan Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam saat 20.00'de önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.

Kabinenin İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası anlaşmasını onaylayacağı ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini belirtmişti.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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