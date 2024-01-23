Netanyahu, esirler serbest bırakılsa bile Gazze'ye saldırıları sürdürmeyi planlıyor

Netanyahu, Gazze'de tutulan esirlerin aileleriyle bir araya geldi.



Netanyahu, Hamas ile ülkesi arasında varılacak muhtemel bir esir takası anlaşması kapsamında durdurulması beklenen saldırıları, esirler serbest bırakıldıktan sonra yeniden başlatmayı planladıklarına işaret etti.



Kendisiyle görüşenlerden birinin, "İsrail'in neden esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için saldırıları sonlandırmayı ve esirler döndükten sonra da yeniden başlatmayı kabul etmediğini sorması üzerine Netanyahu, "esirler serbest bırakıldıktan sonra savaşa devam etmeyi planlarken saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunamayacağını" ifade etti.



Netanyahu, muhtemel bir anlaşma için ülkesinin anlaşmaya aracılık eden ABD, Mısır ve Katar'a esirler serbest bırakıldıktan hemen sonra anlaşmayı ihlal edemeyeceğine dair güvence vermesi gerektiğini söyledi.



İsrail basınından yeni iddia: Netanyahu, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı reddetti Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin