Netanyahu: Filistin devleti dayatmalarını reddediyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletinin tek taraflı olarak dayatılmasına karşı çıkan tutumunu kabinede oylamaya sunacağını açıkladı.

Netanyahu bugün, haftalık kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada, bu adımın "uluslararası toplumda son zamanlarda İsrail'e tek taraflı olarak bir Filistin devleti dayatma girişimine ilişkin konuşmaların" ardından geldiğini söyledi.



Netanyahu, şöyle konuştu: "İsrail, Filistinlilerle kalıcı bir anlaşmaya ilişkin uluslararası dayatmaları tümüyle reddetmektedir. Böyle bir anlaşmaya ancak taraflar arasında önkoşulsuz doğrudan müzakereler yoluyla varılabilir."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye istekli olması nedeniyle önümüzdeki aylarda İsrail'in Orta Doğu'ya entegre olması için "olağanüstü bir fırsat" bulunduğunu söylemişti.

Blinken konuşmasının devamında İsrail'e daha iyi bir ortak olabilmesi için Filistin devletini yeniden canlandırmanın gerekliliğini vurgulamıştı.