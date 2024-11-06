Netanyahu, Gallant'ı görevden aldı: Yollarını ayıran üç ana konu

İsrail BaşbakanıBinyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi.



Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın yeni Savunma Bakanı olduğu açıklandı.



Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı ise Gideon Saar oldu.



GALLANT: ÜÇ KONUDA ANLAŞMAZLIK YAŞADIK



Netanyahu tarafından dün görevine son verilen Gallant, X platformundan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Görevden alınmasının, Netanyahu ile üç konuda yaşadığı anlaşmazlığın sonucu olduğunu belirten Gallant, bunların birincisinin "askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki sabit tutumu" olduğunu kaydetti.

ZORUNLU ASKERLİK TUTUMU



Gallant, İsrail'in sürdürdüğü savaşta kadınlı erkekli yüzlerce askerin öldüğünü ve bu koşullar altında herkesin İsrail ordusunda görev yapması gerektiğine dikkati çekti.

Ultra-Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısını "ayrımcı ve bozuk" olarak nitelendirdi.

İSRAİLLİ ESİRLER



Görevden alınmasına ikinci nedeninin ise Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri dönmeleri konusundaki tutumuna bağlı kalması olduğunu aktaran Gallant, esirlerin ülkeye dönüşünün hızla sağlanması gerektiğini, bir kısmı acı verici tavizler de olsa esirlerin geri getirilmesinin mümkün olduğunu savundu.

RESMİ SORUŞTURMA KOMİTESİ



Gallant, Netanyahu ile aralarındaki üçüncü tartışmalı konunun ise 7 Ekim 2023 olaylarındaki askeri ve istihbarat başarısızlıklarına ilişkin resmi soruşturma komitesi kurulması yönündeki ısrarı olduğuna dikkati çekti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.