Netanyahu: Gazze savaşı İsrail için ölüm kalım meselesi

İsrail-Hamas çatışması 16. gününde devam ediyor.

Gazze'ye yönelik bombardımanı yoğunlaştıran İsrail ordusunun bir kara harekatına başlayabileceği belirtiliyor.

İsrail ordusu bir taraftan da Hizbullah saldırılarını gerekçe göstererek Lübnan'ın sınıra yakın bazı bölgelerini vuruyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hizbullah'a yeni bir uyarı daha yaptı.

Netanyahu, "Hı̇zbullah, İsraı̇l ı̇le savaşa gı̇rerse, bu Hizbullah ve Lübnan'a hayal edı̇lemeyecek bı̇r yıkım getı̇recektı̇r." dedi.

Gazze'ye yönelik saldırılara da değinen Netanyahu, "Gazze savaşı İsraı̇l ı̇çı̇n bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.