Netanyahu: Gazze ve Lübnan'da operasyonlar sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Hizbullah’ın Lübnan’da ve Hamas’ın Gazze’de yeniden toparlanmasını engellemek için "gereken her şeyi" yapacaklarını söyledi.

Netanyahu, İsrail ordusunun hafta sonu boyunca Lübnan’da operasyonlar düzenlediğini ve Hizbullah’ın tehdit kabiliyetini yeniden tesis etmesini önlemeye kararlı olduklarını belirtti.

GAZZE'DE AĞIR CAN KAYIPLARI

Gazze’deki sivil savunma teşkilatı, dün düzenlenen hava saldırılarında 21 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Hamas ve İsrail, 10 Ekim’den bu yana yürürlükte olan kırılgan ateşkesi ihlal etme konusunda birbirlerini karşılıklı olarak suçlamaya devam ediyor.

Dün ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en çok can kaybının yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusu, "silahlı bir teröristin" İsrail güçlerinin geri çekildiği sınır bölgesi olan "sarı hattı" geçtiğini ve İsrail askerlerine ateş açtığını duyurdu.

Ordu, bu eyleme karşılık olarak Gazze Şeridi’ndeki "terör hedeflerini" vurmaya başladığını açıkladı.

Netanyahu, Hamas’ın sarı hattın ötesine sızmak ve askerlere zarar verme yönünde "pek çok girişimde" bulunduğunu iddia etti.

AFP'nin aktardığına göre Başbakan, "Bunu büyük bir güçle engelledik, misilleme yaptık ve çok ağır bir bedel ödettik. Buna etkisiz hale getirdiğimiz birçok terörist de dahil" diye konuştu.

HAMAS'IN LOJİSTİK SORUMLUSU HEDEF ALINDI

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, dün Gazze’ye düzenlenen saldırılarda Hamas’ın üretim merkezindeki ikmal ve teçhizat sorumlusunun öldürüldüğünü öne sürdü.

Yapılan ortak açıklamada, Alaa Haddade’nin "silahların Hamas karargahından tabur ve saha komutanlarına transferini yönettiği" belirtildi.

Netanyahu ayrıca, İsrail’in harekete geçmeden önce dış onaya ihtiyaç duyduğu yönündeki iddiaların "külliyen yalan" olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı, "Herhangi bir faktörden bağımsız olarak karar veriyoruz ve olması gereken de budur. İsrail kendi güvenliğinden sorumludur" ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'NIN GÜNEYİNDE HAVA HAREKATI GENİŞLİYOR

İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta boyunca komşu Lübnan’da çok sayıda hedefi vurduğunu ve dün Hizbullah’a ait fırlatma rampaları ile askeri alanların hedef alındığını bildirdi.

Ordu, bu hafta çarşamba günü Lübnan’ın güneyindeki hava saldırılarını artırarak Hizbullah’ın sınır bölgesinde askeri olarak yeniden canlanmasını engellemek amacıyla neredeyse her gün saldırı düzenlediğini kaydetti.

İsrail, sosyal medya üzerinden yaptığı uyarılarla güneydeki dört köyde vurmayı planladığı binaları işaret etti ve bölge sakinleri evlerini terk etti.

Deyr Kifa, Şehur, Aynata ve Tayr Filsay köylerine düzenlenen saldırıların ardından gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.

Ordu, "sivil nüfusun kalbinde yer aldığını" iddia ettiği "Hizbullah’ın füze birliğine ait silah depolarını" vurduğunu ve sivillere verilecek zararı azaltmak için önlemler aldığını savundu.

Ayrıca Hizbullah’ın Beyt Lif köyü bölgesinde savaş alt yapısını yeniden inşa etmeye çalıştığı ve burada karargah ile silah depolarının tespit edildiği öne sürüldü.

Reuters ajansına konuşan ismi belirtilmeyen Hizbullah yetkilisi ise İsrail’in suçlamalarını reddederek bunları "devam eden saldırıları meşrulaştırmak için uydurulmuş yalan beyanlar" olarak nitelendirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, günün erken saatlerinde güneydeki et-Tiri köyüne düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğünü, İsrail ordusu ise bu kişinin "Hizbullah’ın bölgedeki hazırlığını yeniden tesis etmeye çalışan" bir örgüt üyesi olduğunu duyurdu.

MÜLTECİ KAMPINDA KATLİAM

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in salı günü Sayda kenti yakınlarındaki Ayn el-Hilve mülteci kampına düzenlediği saldırıda 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, kampta Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılar düzenlemek için kullandığı bir yerleşkeyi vurduğunu iddia etti.

Hamas ise İsrail’in iddiasını "tamamen uydurma" olarak niteledi ve mülteci kamplarında askeri tesis bulunmadığını belirtti.

İsmi belirtilmeyen bir Hamas yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada ölenler arasında örgüt üyesi bulunmadığını söyledi.

İSRAİL-LÜBNAN ATEŞKESİ NEYİ ÖNGÖRÜYORDU?

ABD ve Fransa’nın arabuluculuğunda varılan ateşkes şartlarına göre, Lübnan ordusunun İsrail’e en yakın bölge olan Litani Nehri’nin güneyinden başlayarak "tüm izinsiz silahlara" el koyması gerekiyordu.

İsrail, Hizbullah’ı ABD destekli ateşkesten bu yana yeniden silahlanmaya çalışmakla suçluyor.

Hizbullah ise sınır bölgesindeki askeri varlığını sona erdirme ve Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanması şartlarına uyduğunu savunuyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, bu hafta içinde yaptığı konuşmada anlaşmanın tüm Lübnan’ı değil, sadece Litani’nin güneyindeki bölgeyi kapsadığını söyledi.

Lübnan tarafı ise İsrail’in güneydeki pozisyonlarını işgal etmeye devam ederek anlaşmayı ihlal ettiğini belirtiyor.

Netanyahu ise bugünkü konuşmasında, "Ateşkesten bu yana Hamas ihlalleri durdurmadı ve biz de buna göre hareket ediyoruz" diyerek operasyonların süreceği mesajını yineledi.