Netanyahu: Gazze'de hayatta olan en az 20 esir var

X sosyal medya platformundan görüntülü bir paylaşım yapan Netanyahu, "Gazze'ye uyguladığımız askeri baskı 148 kişinin serbest kalmasını sağladı. Hayatta olan en az 20 esir daha var." ifadesini kullandı.



Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirtti.



İsrail, Gazze'de Hamas tarafından tutulan 50'nin üzerinde esirin daha bulunduğunu tahmin ediyor.



Hamas'tan Netanyahu'nun "sonsuz bir savaş" istediği ve İsrailli esirlerin hayatını önemsemediği iddia etmişti. Arabulucu ülkelerin (Mısır ve Katar) müzakere çabalarına karşın İsrail'in, Filistinli sivillere yönelik baskıyı artırarak ve bombardımanı yoğunlaştırarak şartlarını kabul ettirmeye çalıştığı belirtilmişti.