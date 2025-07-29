Netanyahu "Gazze'de kimse açlıktan ölmüyor" dedi: Rakamlar ve tanıklarla gerçekler
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de açlık iddialarını reddetti. Ancak DSÖ ve Gazze Sağlık Bakanlığı, yalnızca temmuz ayında onlarca ölüm bildiriyor. Açlıktan ölen çocuklar arasında daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayanlar da var.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze’de kimsenin açlıktan ölmediğini" savundu.
Savaşın başlangıcından beri açlığın bir silah olarak kullanıldığını inkar eden Netanyahu, “Gazze’de bir aç bırakma politikası yok ve açlıktan ölen kimse yok. Savaş boyunca insani yardımların Gazze’ye ulaşmasına izin veriyoruz – aksi takdirde Gazze halkı var olmazdı.” dedi.
"BU ŞEKİLDE ULAŞTIRILAN YARDIM HAKARETTİR"
Uluslararası baskıların ardından İsrail, hafta sonu itibarıyla Filistinlilere daha fazla yardım ulaşmasını sağlamak amacıyla insani duraklamalar ve havayoluyla yardım dağıtımı gibi önlemler alındığını duyurdu.
Ancak Gazze'deki insanlar, bölgedeki durumun neredeyse hiç değişmediğini söylüyor.
Bölgede yaşayan Hasan El-Zalaan, “Bu şekilde ulaştırılan yardım, Filistin halkına hakarettir” ifadelerini kullanarak, yardım kutularının düştüğü yerde insanların yiyecek kapmak için kavga ettiğini, etrafa ezilmiş nohut konservelerinin saçıldığını söyledi.
İsrail, yardımların Gazze halkına ulaşamamasının sorumluluğunu Hamas’a yüklüyor.
Ancak BM, yardımların yağmalandığı iddiasını reddediyor ve yeterli yardım ulaştığında bu tür olayların azaldığını ya da tamamen durduğunu belirtiyor.
İNSANLAR GERÇEKTEN AÇLIKTAN ÖLÜYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, bu ay Gazze’de yetersiz beslenme nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bu sayıya 5 yaş altı 24 çocuk da dahil. Açıklanan rakamlar, yılın ilk altı ayında bildirilen 11 ölüme kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı ise ölü sayısını daha yüksek veriyor: Bu ay yetersiz beslenmeye bağlı nedenlerle 82 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 24’ünün çocuk, 58’inin yetişkin olduğunu açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte 14 ölüm daha bildirildiğini söyledi. Hamas yönetimi altında faaliyet gösteren sağlık bakanlığı, BM tarafından en güvenilir kayıp verisi kaynağı olarak kabul ediliyor.
HİÇBİR SAĞLIK SORUNU OLMAYAN ÇOCUKLAR ÖLDÜ
Gazze’nin kuzeyindeki başlıca yetersiz beslenme acil yardım merkezi olan Patient’s Friends Hastanesi, bu ay ilk kez önceden hiçbir sağlık sorunu olmayan çocukların açlıktan öldüğünü bildirdi.
Ölen bazı yetişkinlerinse diyabet, kalp ya da böbrek rahatsızlığı gibi hastalıklarının açlık nedeniyle daha da kötüleştiği belirtildi.
YETERSİZ BESLENME ÜÇ KATINA ÇIKTI
DSÖ ayrıca, Gazze’nin kuzeyinde akut yetersiz beslenme oranlarının bu ay üç kat arttığını ve 5 yaş altı çocukların neredeyse beşte birine ulaştığını açıkladı. Oranlar orta ve güney Gazze’de de iki katına çıktı.
BM, Gazze’de yalnızca dört uzmanlaşmış yetersiz beslenme tedavi merkezinin bulunduğunu ve bunların “aşırı dolu” olduğunu bildiriyor.
Uzmanlar aylardır Gazze’de kıtlık uyarısında bulunuyor, ancak İsrail’in bölgeye erişimi kısıtlaması nedeniyle veri eksikliğinden dolayı resmi kıtlık ilan edilemedi.
HAVADAN BIRAKILAN YARDIMLAR YETERSİZ
Uzmanlar, İsrail’in duyurduğu bir diğer önlem olan hava yoluyla yardımın, Gazze’deki devasa ihtiyaçlar için yetersiz ve bölgedeki insanlar için tehlikeli olduğunu vurguluyor.
İsrail ordusu, pazar ve pazartesi günleri 48 yardım paketinin havadan bırakıldığını açıkladı.
EN ETKİLİ YARDIM NASIL ULAŞTIRILABİLİR?
Filistinliler, mayıs ayında başlayan İsrail destekli sistem yerine, savaş boyunca işleyen BM öncülüğündeki yardım dağıtım sistemine tam olarak geri dönülmesini istiyor.
BM ve ortakları, Gazze’ye yardım ulaştırmanın en etkili yolunun kara yoluyla, yani TIR'larla yapılması olduğunu vurguluyor. Tek bir TIR, yaklaşık 19 ton yardım malzemesi taşıyabiliyor.
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