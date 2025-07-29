Netanyahu "Gazze'de kimse açlıktan ölmüyor" dedi: Rakamlar ve tanıklarla gerçekler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze’de kimsenin açlıktan ölmediğini" savundu.



Savaşın başlangıcından beri açlığın bir silah olarak kullanıldığını inkar eden Netanyahu, “Gazze’de bir aç bırakma politikası yok ve açlıktan ölen kimse yok. Savaş boyunca insani yardımların Gazze’ye ulaşmasına izin veriyoruz – aksi takdirde Gazze halkı var olmazdı.” dedi.

"BU ŞEKİLDE ULAŞTIRILAN YARDIM HAKARETTİR"



Uluslararası baskıların ardından İsrail, hafta sonu itibarıyla Filistinlilere daha fazla yardım ulaşmasını sağlamak amacıyla insani duraklamalar ve havayoluyla yardım dağıtımı gibi önlemler alındığını duyurdu.



Ancak Gazze'deki insanlar, bölgedeki durumun neredeyse hiç değişmediğini söylüyor.



Bölgede yaşayan Hasan El-Zalaan, “Bu şekilde ulaştırılan yardım, Filistin halkına hakarettir” ifadelerini kullanarak, yardım kutularının düştüğü yerde insanların yiyecek kapmak için kavga ettiğini, etrafa ezilmiş nohut konservelerinin saçıldığını söyledi.



İsrail, yardımların Gazze halkına ulaşamamasının sorumluluğunu Hamas’a yüklüyor.

Ancak BM, yardımların yağmalandığı iddiasını reddediyor ve yeterli yardım ulaştığında bu tür olayların azaldığını ya da tamamen durduğunu belirtiyor.

