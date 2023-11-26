Netanyahu, Gazze'de: Zafere kadar devam edeceğiz, bizi kimse durduramayacak

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR



Gazze'de ateşkesin üçüncü gününde Megazi Mülteci Kampı'ndan bir Filistinli çiftçinin öldürüldüğü haberi geldi.



Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki kampta meydana gelen olayda çiftçinin İsrail askerleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

İsrail tarafından açıklama gelmedi. Olay, Gazze'de ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor.



Ateşkesin üçüncü gününde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, dört liderinin öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülenler arasında Kuzey Gazze sorumlusu Ahmed El Gandur da var. Ancak 4 Hamas komutanının ne zaman öldürüldüğü bilinmiyor.



İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonları da devam ediyor. İsrail, bölgede ikisi 18 yaşından küçük 7 Filistinliyi öldürdü. Öldürülenlerden birinin silahlı olduğu belirtiliyor.



ABD, Katar ve Mısır, ateşkesin devamı için baskı yapıyor. İsrail, Hamas'ın günde 10 rehine bırakmaya devam etmesi halinde ateşkesin uzatılabileceğini duyurmuştu. Filistinli bir kaynak ise yaklaşık 100 rehinenin serbest bırakılabileceğini söyledi.