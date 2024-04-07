Netanyahu: Gazze'de zafere ulaşmamıza bir adım kaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Mısır'da yeni tur ateşkes görüşmelerinin başlayacağı sırada haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, "Hamas, uluslararası baskının, İsrail'in Hamas'ın taleplerine boyun eğmesini sağlayacağını umuyor. Ancak bu olmayacak" dedi.

İsrail'in Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya hazır olduğunu söyleyen Netanyahu, "Ancak Hamas'ın aşırı taleplerine boyun eğmeye hazır değil" diye ekledi.

Hamas tüm rehineleri serbest bırakana kadar ateşkes olmayacağını söyleyen Netanyahu, "Zaferden bir adım uzaktayız. Ancak ödediğimiz bedel acı verici ve yürek parçalayıcı" ifadelerini kullandı.

İsrail başbakanı şunları söyledi: "Rehineler geri verilmeden ateşkes olmayacak. Hamas'ın pozisyonunu sertleştirmesine neden olan uluslararası baskının İsrail yerine, Hamas'a yöneltilmelidir. Bu, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacaktır."

MOSSAD VE ŞİN BET HEYETİ KAHİRE'YE GİDİYOR

Ayrıca bir hükümet yetkilisi, İsrail heyetinin Kahire'deki ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmelerine yeşil ışık yaktığını söyledi.



srail istihbarat servisleri Mossad ve Şin Bet şeflerinin Kahire'deki müzakereler için yola çıkacakları duyuruldu.