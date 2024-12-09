Netanyahu: Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in olacak

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in kara işgalini genişletmeye çalıştığı, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri ve Suriye'de Esed rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Netanyahu, 1967’den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin "sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını" öne sürdü.



"Bugün herkes Golan'daki varlığımızın, Golan'ın eteklerinde değil, oradaki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor." ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki askeri varlığının ülkenin “güvenlik ve egemenliğini garanti altına aldığını" öne sürdü.



Netanyahu, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin 2019 yılında Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdığını hatırlatarak, Trump'a teşekkür etti.

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Netanyahu, "Dün Ortadoğu tarihinde yeni ve dramatik bir sayfa açıldı; Esed rejimi düştü.” ifadesini kullandı.



Esed rejimi devrilmesinin İsrail’in "Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a yönelik saldırılarının "doğrudan sonucu” olduğunu savunan Netanyahu, "Bugün herkes biliyor.” dedi.



İran'ın Esed rejiminin iktidarda tutmak için milyarlarca doları harcadığını öne süren Netanyahu, Esed rejimini, “İran’dan Hizbullah'a giden bir silah hattı” olarak nitelendirdi.



Netanyahu, basın toplantısında son 48 saatte Suriye'deki rejimin askeri üslerine düzenlenen ve İsrail'e atfedilen hava saldırılarına değinmedi.



İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİ



İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki GolanTepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.



İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.



Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.



İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.