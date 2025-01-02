Netanyahu görevden almıştı: Gallant, Parlamento'dan da ayrıldı

İsrail'de görevinden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün milletvekilliği görevinden de istifa etti.

Gallant, Parlamento'daki görevinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasını protesto etmek iin ayrıldı.

İsrail basını, Gallant'ın Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin üyesi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

Eski Savunma Bakanı, hükümetin yargı politikalarını da eleştirdi. Tartışmalı yargı reformunu "Tehlike" olarak tanımladı.

