Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkaran UCM için Almanya'dan dikkat çeken açıklama

Alman hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı yakalama kararı ile ilgili açıklama yaptı.



Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya'nın adımlarını dikkatle inceleyeceklerini söyledi.



Hebestreit, “Daha fazla ayrıntıya ancak Netanyahu ve Gallant'ın Almanya'yı ziyareti öngörüldüğünde ulaşılabilir” dedi.



Almanya’nın UCM’nin en büyük destekçilerinden biri olduğunu söyleyen Hebestreit, “Aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucu olarak eşsiz bağlarımız var ve İsraill'e karşı büyük bir sorumluluk taşıyoruz” diye konuştu.